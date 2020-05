The Dudley Boyz (grupo integrado por Bully Ray y D-Von) es uno de los ‘tag team’ más importantes que pasó por la WWE. Llegaron a la empresa de Vince McMahon a fines del siglo pasado e hicieron historia junto a Edge & Christian y The Hardy Boyz, al protagonizar una de las rivalidades más importante de la lucha libre. Además, gracias a estos tres equipos, los primeros combates TLC fueron de infarto.

El Team 3D -como también eran conocidos los Dudley- estuvo hasta el 2005 en la compañía y luego se fueron. Volvieron en 2015, pero ya no tuvieron el mismo éxito, y un año después se volvieron a alejar del Imperio McMahon. Sobre esta última etapa en WWE, Bulla Ray ha revelado algunos detalles en una entrevista con Chris Van Vliet.

“Tuve tres reuniones con Vince, sentados frente a frente, y hablamos de varios temas. Recuerdo haberle dicho que ya no quería ser más un Dudley. La versión actual del equipo que él inventó ya no estaba funcionando para mí. El primer día nos pagó generosamente y nos pidió que trabajáramos con New Day, The Usos, The Wyatt Family, y con cualquier otro equipo para ayudarlos a llegar al siguiente nivel”, contó Bully.

“Pero, pasó un año y no me gustó cómo Vince estaba pisoteando a The Dudley Boyz. Él es el dueño del nombre y puede hacer lo que quiera con los personajes, pero yo no tengo por qué seguirle el juego. Se notaba que estábamos en WWE para ser los ‘jobbers’ (los luchadores que siempre son vencidos). Me acerqué a él y le dije que había acabado con eso. Que si quería que yo siguiera haciéndolo, me iba a ir. Yo no me sentía cómodo con la situación y le pedí dividir al equipo”.

“Le propuse una alternativa. Vince me miró, me dijo que sabía todo sobre Bully Ray y lo que sucedió en TNA Impact. Me sorprendí. No esperaba que él reconociera lo que había logrado en otra empresa. No podía usar la palabra ‘Bully’ debido al programa de ‘Be A Star’, en donde luchan contra el bullyng. Así que pensé en un nombre de respaldo: ‘The Intimidator Bubba Ray’. A Vince le encantó la idea, pero al final no se llevó a cabo”, concluyó.