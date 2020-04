Charlotte Flair ha dejado su nombre en la historia al ser la primera mujer en ganar el título femenino de NXT en un WrestleMania. Está en un buen momento y ya aseguró, durante una entrevista con talkSPORT, que quiere defender su cinturón en las tres marcas principales de la WWE: Raw, SmackDown y el show amarillo.

Sobre su lucha en WrestleMania, Charlotte no dudó en elogiar a su oponente Rhea Ripley: “Solo hemos mostrado un poco de todo lo que podemos hacer", aseveró. “Es una locura que lo diga, pero la primera vez que Sasha Banks y yo nos enfrentamos sentimos una auténtica química. Me pasó lo mismo con Rhea. Estaba como: ‘¡Increíble, no me tengo que esforzar!’”, agregó la campeona de NXT.

La ‘Reina’ también contó que estará atenta al programa amarillo de esta noche. En especial, a la lucha de escaleras, pues de ahí saldrá su próxima rival. En ese combate (o six-woman ladder match), pelearán Chelsea Green, Mia Yim, Tegan Nox, Io Shirai, Candice LeRae y Dakota Kai.

De hecho, ya quiere enfrentarse a alguna de las luchadoras mencionadas. “Quiero luchar contra Mia Yim, Candice LeRae y estoy segura que Bianca Belair quiere la revancha. Es una locura. Un grupo completamente nuevo de chicas. Todo el mundo sabe que probablemente sea la persona más competitiva en el vestuario, así que voy a dar todo de mí en la mejor división", le dijo a TV Insider.

TE PUEDE INTERESAR