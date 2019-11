El último martes, CM Punk empezó a trabajar en el programa WWE Backstage, producido por FOX, en donde fue entrevistado por Renee Young. Este show fue tendencia en las redes sociales debido a las declaraciones que brindó el exluchador. Habló, incluso, sobre las posibilidades de volver a pisar un cuadrilátero.

“Yo trabajo exclusivamente para FOX. No he conversado con nadie de la directiva de la WWE. Volver al ring no es algo que me interesa en este preciso momento. Tengo 41 años de edad, mi cuerpo ya no es el mismo de antes. He experimentado cosas que nunca hubiera imaginado hacerlo. Estoy muy feliz con el papel que tengo en este programa”, señaló Punk.

"No existe posibilidad de que los fanáticos me vean en Survivor Series o entrando con el número 30 en Royal Rumble. Sin embargo, nunca digas nunca. No estoy cerrando la puerta”, agregó el ‘Mejor en el mundo’, que ha sido siete veces campeón mundial.

Cabe señalar que Cm Punk se retiró en malos términos de la WWE en 2014. Desde entonces, ha peleado en combates de artes marciales mixtas y también, según medios estadounidenses, está trabajando como escritor de Marvel Comics. Ahora, ha vuelto a relacionarse con el mundo de la WWE. ¿Llegará a un acuerdo con Vince McMahon para volver a la acción en el ring?

