Puede que seas un fanático de la ‘nueva era’ o de la ‘vieja escuela’, pero todos en algún momento hemos disfrutado de D-Generation X. El irreverente grupo que hizo de las suyas a finales de los 90 y que sigue siendo recordado hasta ahora. Liderados por Triple H y Shawn Michaels fueron la cara de la rebeldía en la WWF, ahora WWE.

Desde su concepción hasta el contexto, la creación de ‘DX’ llegó en el momento ideal. La ‘Guerra de los lunes por la noche’ ya había comenzado (duelo por los ratings entre WWF y WCW) y la empresa de Eric Bischoff estaba tomando la delantera con el grupo New World Order (NWO), integrado por exluchadores de WWF como Hulk Hogan, Kevin Nash y Scott Hall.

La WWF tenía que hacer algo para recuperar el rating, y en medio de todo el contenido que tenía la Era Attitude, nació D-Generation X, en 1997. Shawn Michaels, una figura ya consagrada, y Triple H, un luchador en ascenso, fueron el rostros principales de los ‘degenerados’. Sus irreverentes segmentos y locuras en el ring no tenían filtro. Se metieron con todos, incluyendo a Vince McMahon, el dueño de la compañía.

De dupla a grupo

Su fama creció rápidamente. No había recinto que no levantara los brazos e hiciera la señal de la ‘X’, y que no gritara sus clásicas frases. Si bien ‘HBK’ no pudo gozar de todo el furor –una severa lesión lo alejó cuatro años del ring–, Triple H tomó las riendas para mantener a ‘DX’ en la cima, junto a Chyna.

Reclutó nuevos miembros, como X-Pac, Road Dogg y Billy Gunn, para llevar su faceta de rebeldes a otro nivel e ‘invadir’ la WCW. En reiteradas ocasiones, D-Generation X hizo referencia a la compañía rival, en medio de la ‘guerra’. Incluso llegó al punto de ir con un tanque y un megáfono a las instalaciones de la WCW, cuando ambas empresas estaban en la misma ciudad, en 1998.





De vuelta a la cima

Para el 2000, ‘DX’ se volvió heel (villanos en el wrestling) y Triple H introdujo a Stephanie McMahon al grupo. La facción seguía sólida, pero con el apoyo de Vince McMahon, se separó para darle el empuje –push– a la carrera de Triple H.

Tras ello, ‘DX’ permaneció invisible hasta el retorno de Shawn Michaels, en 2002.Cuando parecía que los cofundadores se unían, Triple H traicionó a su amigo y desató uno de las rivalidades más recordadas de la WWE.

En 2006, ambos estaban en una rivalidad contra Vince McMahon, por lo que decidieron volver a unirse. Si bien estuvieron como equipo un corto tiempo –Triple H no luchó casi un año por una lesión en 2007, eso no significó su separación.

Pese a los años, ambos se aliaron en varias ocasiones. Y a veces también con sus miembros más recordados. Hasta hoy, los estadios retumban y los ratings se disparan cuando el D-Generation X aparece y hace de las suyas. ‘DX’ marcó una época y a muchos fanáticos. Su legado es imborrable.

Miembros originales

-Shawn Michaels: Líder y miembro fundador de ‘DX’. Fue expulsado del grupo el 30 de marzo de 1998 luego de sufrir una severa lesión.

-Triple H: Fue cofundador de ‘DX’, pero tomó la posta luego de la lesión de Shawn Michaels y reclutó más miembros.

-Chyna: Estuvo en el grupo hasta 1999. Luego de ello, destacó siendo la única campeona Intercontinental de la WWF.

-Rick Rude: Fue parte del grupo original fundado en 1997. Sin embargo, meses después de la creación de ‘DX’, se fue a la WCW.

Rick Rude, Chyna, Shawn Michaels y Triple H, los miembros originales de 'DX'. (WWF)

Otros miembros:

-X-Pac: Luego de salir de la WCW, Triple H lo llamó en 1998 para unirse.

-Road Dogg: La otra mitad de de The New Age Outlaws. También se quedó hasta 1998.

-Billy Gunn: Era parte de The New Age Outlaws y se unió a ‘DX’ en 1998.

-Stephanie McMahon: Luego de ‘casarse’ con Triple H, formó parte del grupo en el 2000.

Triple H con otros miembros de 'DX', como X-Pac, Billy Gunn, Road Doggy Stephanie McMahon. (WWE)

Cinco mejores momentos:

-Mike Tyson apareció como un ‘DX’ (1998): Para seguir en ascenso, ‘DX’ no tuvo mejor idea que reclutar al polémico Mike Tyson, que por ese entonces era recordado por morderle la oreja a Evander Holyfield.

Mike Tyson como miembro de 'DX'. (WWF)

-Ni The Rock se salvó de ellos (1998): En una divertida ‘promo’, ‘DX’ imitó La Roca y su grupo Nation of Domination. Triple H hizo las del ‘Campeón del Pueblo’. Owen Hart, Mark Henry y los demás también fueron parodiados.

D-Generation X imitando a The Nation of Domination. (WWF)

-Siguieron con sus irreverencias (2006): Se volvieron a reunir para enfrentar a los McMahon. Triple H y Shawn Michaels aparecieron en RAW para imitar a Vince y Shane, en un recordado segmento.

Triple H y Shawn Michaels imitaron a Vince McMahon y su hijo Shane, respectivamente. (WWE)

-Solo les faltaba el título como equipo (2009): Ya eran uno de lo equipos más queridos, pero aún les faltaba ser campeones en pareja. En 2009, vencieron a Chris Jericho y Big Show para ganar los títulos.

Triple H y Shawn Michaels se convirtieron en campeones en pareja. (WWE)

-La familia está junta otra vez: En el programa 1000 de RAW, D-Generation X se volvió a juntar con sus miembros más recordados. Todos le dieron una paliza a Damien Sandow.

Los miembros más recordados de 'DX' se reunieron para el programa 1000 de RAW. (WWE)

Cinco recordadas peleas:

-Le dieron la posta (1997): En una de sus primeras peleas como equipo, ‘DX’ se enfrentó al legendario grupo Legion of Doom, de Road Warrior Animal y Hawk.

D-Generation X se enfrentó a la mítica agrupación The Legion of Doom. (WWF)

-De vuelta al ruedo (2006): En su vuelta como grupo, Triple H y Michaels derrotaron a The Spirit Squad en Saturday Night Main Event.

'DX' tuvo una rivalidad con The Spirit Squad en su vuelta como equipo. (WWE)

-Se dieron con todo (2007): ‘DX’ luchó contra Randy Orton y Edge en New Year’s Revolution. Al final, el combate terminó sin resultado.

'DX' frente a Randy Orton y Edge durante una de sus tantas luchas. (WWE)

-Contra el 'Legado’ (2009): El dúo se enfrentó a los miembros de The Legacy, Cody Rhodes y Ted DiBiase, en SummerSlam 2009.

Triple H y Shawn Michaels derrotaron a Cody Rhodes y Ted DiBiase, The Legacy. (WWE)

-Combate de ensueño (2018): Arabia Saudita fue sede de la última pelea de ‘DX’ hasta la fecha. La dupla se enfrentó a Undertaker y Kane en un duelo soñado.

'DX' tuvo una lucha de ensueño frente a The Brothers of Destruction. (WWE)