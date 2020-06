Hace casi dos meses, WWE despidió a varios luchadores y resto de personal debido a la crisis financiera causado por el coronavirus. Pero una de la superestrellas más afectadas por la noticia fue Drake Maverick, quien a través de un video dio a conocer que no seguiría más en la empresa.

En dicho video, Maverick agradeció a WWE por la oportunidad de despedirse de la mejor forma: participando en el torneo por el campeonato crucero de NXT. Las semanas pasaron y el exgerente de 205 Live se fue abriendo paso en las clasificaciones, a tal punto de llegar a la final.

Maverick se mantenía motivado con el objetivo de ganar el título y poder volver a tener un contrato con WWE. Sin embargo, pese a su impulso, no pudo ante El Hijo del Fantasma y no ganó el cinturón este último miércoles en el show de NXT.

Tras la pelea, Maverick, visiblemente afectado, se bajó del ring y caminó hacia la rampa para despedirse del programa. Pero en ese momento, Triple H apareció con un contrato de NXT para el exgerente de 205 Live.

Drake Maverick tomó el contrato, lo firmó y abrazó a Triple H, en señal de agradecimiento por esta nueva oportunidad en WWE. “Tengo emociones encontradas. Me siento decepcionado por no haber ganado el título como lo prometí, no creo que nadie pueda saber lo que sentí por perderlo todo”, declaró en bastidores.

“Pero seguí adelante, porque amo esto, amo luchar. Tome está oportunidad para irme bien, pero ahora habrá otro día. Gracias a todos, esto es para los soñadores”, agregó Drake Maverick.