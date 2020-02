Drew McIntyre es en estos momentos uno de las estrellas principales del Monday Night Raw. Ganó la batalla real en el Royal Rumble 2020 y se enfrentará a Brock Lesnar en WrestleMania 36, en una pelea por el título de la WWE. Por eso, fue recientemente entrevistado por WWE Backstage, en donde habló sobre cómo se siente en la empresa.

“No sé exactamente en qué momento ocurrió, pero en los últimos dos meses, las piezas han empezado encajar. Por fin, empecé a ser yo mismo. Me estoy divirtiendo, normalmente, dando palizas a la gente. Y al público eso le gusta. Esto era lo que me faltaba”, dijo el ‘Psicópata escocés’.

“En el último año y medio, no estaba dando todo lo que tenía, no me estaba divirtiendo como debía. En Raw me estaba yendo genial, no me puedo quejar. Me enfrenté a The Undertake y en WrestleMania tuve una lucha con Roman Reigns. Pero en el fondo me faltaba algo. No estaba siendo yo mismo. Sin embargo, eso ya se acabó", agregó.

McIntyre seguirá siendo uno de los protagonistas de Raw ya que, probablemente, su pelea con Lesnar sea la estelar de WrestleMania 36. Por esta razón, tiene que mostrar todo su poderío en estos dos meses. Su primera víctima fue el campeón 24/7 Mojo Rawley, a quien derrotó en menos de cinco segundos tras aplicarle un ‘Claymore’. Sin duda, Drew va con todo.

TE PUEDE INTERESAR