The Miz y John Morrison lograron retener los títulos en parejas de SmackDown al ganar la lucha en la cámara de eliminación del evento WWE Elimination Chamber 2020. La dupla obtuvo la victoria tras vencer a The New Day, The Usos, Heavy Machinery, Lucha House Party y a Dolph Ziggler y Robert Roode.

Los primeros eliminados de la noche fueron Gran Metalik y Lince Dorado. Luego, Otis y Tucker y posteriormente Ziggler y Roode. De esta manera, en el cuadrilátero solo quedaron los campeones en parejas y el binomio conformado por Jey y Jimmy Uso.

En un determinado momento, The Miz cubrió a Jimmy y Morrison saltó desde las cuerdas para también cubrir a Jimmy. Como si los dos encima de su oponente no fueran suficiente, The Miz puso sus pies sobre la tercera cuerda para darle más peso a su cuerpo.

El árbitro no se dio cuenta y terminó contando tres, haciendo que los monarcas de la división en parejas del show azul retengan los campeonatos.

En los resultados previos, The Viking Raiders derrotaron a Zack Ryder y Curt Hawkins; Daniel Bryan se impuso a Drew Gulak; y Andrade (acompañado de Zelina Vega) pudo retener su cinturón de los Estados Unidos ante Humberto Carrilllo.

