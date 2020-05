WWE EN VIVO HOY, El Performance Center de Orlando (Florida) albergará una nueva edición del Friday Night SmackDown. Sigue todas las peleas e incidencias del evento que se desarrollará este viernes 29 de mayo. Las acciones del programa se iniciarán a las 7:00 de la noche (hora peruana) y serán transmitidas a través de la señal de Fox Sports 3.

Friday Night SmackDown | Horarios:

19:00 horas - México, Perú, Ecuador, Colombia

20:00 horas - Venezuela, Paraguay, Chile, Bolivia, Estados Unidos (New York, Washington, Florida)

21:00 horas - Argentina, Uruguay, Brasil

01:00 horas del sábado - Reino Unido

02:00 horas del sábado - España, Alemania, Italia, Francia

La próxima entrega del show de la marca azul estará marcada por las decisivas peleas semifinales del Campeonato Intercontinental: Hardy vs. Ryan y AJ Styles vs. Elias, dos enfrentamientos que prometen una jornada emocionante para los aficionados de la lucha libre profesional.

Jeff Hardy quiere seguir en busca de su quinto título intercontinental tras demostrar perseverancia en la primera ronda contra Sheamus. Ahora tendrá al frente a Daniel Bryan, una vez ganador del cinturón en juego, quien se impuso a Drew Gulak en su última presentación y tratará de frenar el regreso del enigma carismático. Ambos anhelan un nuevo reinado.

En el otro choque programado estarán AJ Styles y Elias, que vienen de lograr victorias frente a Shinsuke Nakamura y Rey Corbin, respectivamente. The Phenomenal One intentará dejar claro que su retorno a SmackDown no fue en vano.

