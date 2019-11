Finn Balór ha regresado por la puerta grande a NXT. Es uno de los protagonistas de este show y, sobre todo, su personaje se ha vuelto rudo. Además, ha comenzado una rivalidad con Matt Riddle, a quien enfrentará en el evento NXT TakeOver: WarGames este sábado 23 de noviembre.

Pero antes de todo, el irlandés -primer campeón universal- decidió conceder una entrevista al podcast de Corey Graves, After The Bell, en el que habló de su paso por los show principales de la WWE y de cómo regresó a la marca amarilla.

“Debo confesar que no estaba contento con mi situación en Raw y SmackDown. Las personas miden el éxito de manera diferente y no todos pueden ser campeones. Me estaba divirtiendo mucho en Raw. Siempre daba lo mejor de mí, pero no tenía continuidad”, señalo Bálor en declaraciones difundidas por Solo Wrestling.

“Creo que soy culpable de que esto me haya pasado. Dejaba que decidieran por mí. Probablemente eso afectó mi desempeño y tal vez mi creatividad. Con el tiempo libre que he tenido, he cambiado mi actitud, me he reiniciado, y siento que ahora me valoro un poco más como luchador”, agregó.

Bálor también contó que Triple H lo llamó para saber cuándo volvería a los cuadriláteros. Le dijo a Hunter cómo se sentía, compartieron ideas y al final llegaron a un acuerdo: Finn volvería a NXT. “Fue una gran decisión”, asegura el de Irlanda.

