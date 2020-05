El evento estelar de WrestleMania 2000 estuvo protagonizado por Triple H, The Rock, The Big Show y Mick Foley. Sin embargo, este último no debería haber formado parte de ese combate, según ha revelado Jim Ross en su podcast Grilling Jr. De acuerdo al comentarista, Chris Jericho iba a ocupar el lugar de Foley pero, debido a su baja estatura, Vince McMahon lo sacó de la contienda.

“Según la opinión de Vince, no podías colocar a Jericho, que medía menos de seis pies de altura, al lado de Big Show con siete pies, o al lado de Hunter o de The Rock que medían 6′4. Así funcionaba la empresa de McMahon. El mundo giraba en torno a él. Y sus decisiones no se modificaban”, señaló Ross.

“En un principio, no entendía el rechazo hacía Chris. Era muy buen trabajador, sabía realizar las ‘promos’ (discursos que dan los peleadores para promocionar sus combates). Era un luchador completo. Pero ante los ojos de Vince, Jericho no era alto y no lucía como una superestrella. Es por eso que en sus primeros días trabajando en WWE, Jericho tuvo que usar plataformas en sus zapatos”, agregó.

Para Ross, a pesar de que estima mucho a Mick Foley, la decisión de traerlo para el magno evento fue “pésima”. “Se había retirado hace 60 días y lo sacaron del retiro solo para reemplazar a Jericho. No fue un buen negocio para ninguna de las partes”, añadió el comentarista que ahora trabaja en la AEW, en donde Chris Jericho es uno de los luchadores principales.

TE PUEDE INTERESAR