Pese a que WWE es la única empresa de lucha libre activa en plena pandemia de coronavirus, los problemas económicos terminaron afectándolos. Hace una semana, se vivió una ola de despidos masivos, que hasta ahora continúa con la reciente salida de Curtis Axel y Caín Velásquez; y sobre ello Lacey Evans habló en una reciente entrevista.

Evans admitió que fue difícil ver cómo tantos compañeros perdían su trabajo debido a la reducción de costos que se originó por la pandemia de coronavirus. “Es terrible. Sé lo que es no tener dinero y tocar fondo; esa sensación de malestar cuando no sabes lo que vas a hacer o qué va a pasar”, contó en The Walkway Fight Club.

Si bien es una situación atípica, por las crisis y la pandemia de coronavirus, Evans se mostró segura de poder adaptarse a cualquier circunstancias. Ella es consciente de que cualquier cosa puede ocurrir en caso se vengan más despidos.

"Tu vida no puede parar, pase lo que pase, tengas la mano que tengas, debes seguir dando lo mejor que puedas. Es difícil pero hay que tratar de no dejarte llevar por lo malo. (...) Tengo que estar preparada para lo que sea. No solo yo, también mi familia, porque nunca se sabe qué puede ocurrir”, finalizó Evans.

