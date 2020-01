Desde que volvió a aparecer en las pantallas televisivas, Lana se ha convertido en un personaje importante de Raw. Su historia con Bobby Lashley y Rusev -y ahora con Liv Morgan-, aunque criticada, está teniendo cada vez más protagonismo y el universo de la WWE la sigue.

Recientemente, Lana, pilar principal de este cuarteto amoroso, fue entrevistada por TV Insider. Y a pesar de que no habló directamente de su frustrado matrimonio con Bobby Lashley (arruinado por el búlgaro y por Morgan), sí tuvo palabras para todo lo que ha hecho en el 2019.

“Estoy muy emocionada por ver qué me deparará el 2020. El año pasado, escribí una lista de 100 sueños locos que me gustaría realizar. Seleccione 10 para cumplirlos en los próximos 18 meses y puedo afirmar que he logrado hacer el 80% de esa lista. Una de las metas era vivir la vida al máximo. Por ejemplo, pude hacer paracaidismo en Dubái e ir a las semanas de la moda en ciudades como Nueva York o París", contó.

“En mi lista de objetivos también estaba hacer algo que genere controversia ya sea en Raw o SmackDown. Y lo he podido cumplir cuando volví a la programación televisiva junto a Bobby Lashlsey. Estoy muy agradecida por las oportunidades que me han brindado. También tengo que decir que sí voy a regresar a los cuadriláteros. Todo puede pasar en WWE. ¿Si quiero ser campeona? ¿Por qué no?”, agregó.

Lana también habló sobre lo que significa para ella trabajar en la empresa de los McMahon. “Estoy muy agradecida por la oportunidad. Amó WWE con todo mi corazón. He podido formar parte de muchas plataformas: desde Total Divas hasta luchar en el ring. Y estoy cumpliendo mi sueño de entretener a las personas, contar historias y dibujar sonrisas en los rostros de los fanáticos. La gente puede amarme u odiarme, pero, al final del día, habré conseguido mi objetivo que es entretener”, declaró Lana.

“El universo de la WWE tiene una relación de amor y odio conmigo, pero al fin y al cabo sentirán algo hacia mí. Y si consigo que el público sienta emociones, estoy haciendo bien mi trabajo”, agregó.

