El próximo evento de la WWE será Survivor Series y se realizará este domingo 24 de noviembre de 2019 en el Allstate Arena de Rosemont, en Illinois. Como ya es tradición, habrá una lucha de eliminación por equipos. Lo novedoso de este año es que será entre Raw, SmackDown y NXT.

El show rojo fue el primero en anunciar a sus miembros y lo hizo en su última edición. Seth Rollins será la cabeza del quinteto, que también está integrado por Ricochet, Drew McIntyre, Kevin Ownes y Randy Orton. No será nada fácil vencerlos.

Pero SmackDown no se ha quedado atrás. Durante el último programa WWE Backstage, emitido en FS1, la marca azul anuncio a sus cinco integrantes. Ellos son Roman Reigns, el ´Rey’ Corbin, Braun Strowman, ‘Shorty’ Gable y Ali. Solo faltaría que NXT presente a sus peleadores.

Ademas de este combate, las campeonas de cada marca se verán las caras (Becky Lynch, Bayley y Shayna Baszler), al igual que los campeones en parejas de los tres show (The Viking Raiders, The New Day y The Undisputed Era). La empresa también anunció que AJ Styles, Roderick Strong y Shinsuke Nakamura tendrán un combate.

