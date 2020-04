La actual crisis económica por el nuevo coronavirus también ha afectado a la WWE, por lo que Vince McMahon ha decidido ya no contar con los servicios de 19 luchadores y de un árbitro. El anuncio se dio a través de los medios oficiales de la empresa.

Las superestrellas que ya no tienen ninguna relación con el Imperio McMahon son Kurt Angle, Drake Maverick, Curt Hawkins, Karl Anderson, Luke Gallows, Heath Slater, Eric Young, Rowan, Sarah Logan, Mike Chioda (árbitro), EC3, Aiden English, Lio Rush, Primo, Epico, Mike Kanellis, Maria Kanellis, Zack Ryder, No Way José y Rusev.

“Hemos optado por prescindir el contrato de algunos trabajadores, a los cuales les deseamos los mejores éxitos en el futuro”, reza el breve comunicado de la WWE.

Sin duda, esto ha asombrado a los fanáticos de la compañía, pues, hasta donde se sabía, ninguno de los peleadores había solicitado su salida de la empresa. ¿Y que harán ahora cuando todo está paralizado por el COVID-19? ¿Acaso entrarán a AEW o se irán a NJPW? Lo sabremos en las siguientes semanas.

TE PUEDE INTERESAR