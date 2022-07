Los amantes de la lucha libre vivirán otro gran evento. El WWE Money in the Bank 2022 EN VIVO y EN DIRECTO se llevará a cabo ONLINE este sábado 2 de julio en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, en Nevada. Serán seis peleas las que están programas para este PPV de la empresa de los McMahon. Sigue AQUÍ en Depor.com todas las incidencias y resultados de esta velada que promete ser una de las mejores del año.

Las dos contiendas más esperadas son las luchas por el maletín, tanto la masculina como la femenina. Y es que el ganador y la ganadora de estos combates obtendrán el derecho a retar al campeón mundial de su marca en el momento que desee, pero durante los próximos 12 meses.

En el caso de los hombres, los que buscarán esta oportunidad serán Seth Rollins, Drew McIntyre, Sheamus, Omos, Sami Zayn, Riddle y Madcap Moss; mientras que en las mujeres, las peleadoras serán: Lacey Evans, Liv Morgan, Alexa Bliss, Raquel Rodríguez, Asuka, Shotzi y Becky Lynch.

También habrá campeonatos en juego: el título femenino de Raw, el campeonato femenino de SmackDown, el título Indiscutible en Parejas de la WWE y el cinturón de los Estados Unidos.

¿A qué hora ver WWE Money in the Bank 2022?

El evento de la WWE Money in the Bank 2022 será tramistido desde las 7:00 p.m. (hora peruana), mientras que la previa, el llamado Kickoff, será a la 6:00 p.m. por el YouTube de la empresa de lucha libre.

México - 7:00 p.m.

Perú - 7:00 p.m.

Ecuador - 7:00 p.m.

Colombia - 7:00 p.m.

Bolivia - 8:00 p.m.

Venezuela - 8:00 p.m.

Chile - 8:00 p.m.

Paraguay - 8:00 p.m.

Estados Unidos - 8:00 p.m.

Argentina - 9:00 p.m.

Uruguay - 9:00 p.m.

Brasil - 9:00 p.m.

WWE Money in the Bank 2022: Canales

El Money in the Bank 2022 será emitido en todos los países de Sudamérica mediante el servicio de streaming WWE Network. Asimismo, en países como México o Chile, los ciudadanos tendrán la opción de seguir el evento por FOX Sports Premium. Por último, en Estados Unidos la transmisión estará a cargo de Peacock.

México - WWE Network/FOX Sports Premium

Perú - WWE Network

Ecuador - WWE Network

Colombia - WWE Network

Bolivia - WWE Network

Venezuela - WWE Network

Chile - WWE Network/FOX Sports Premium

Paraguay - WWE Network

Estados Unidos - WWE Network/Peacock

Argentina - WWE Network

Uruguay - WWE Network

Brasil - WWE Network

El Money in the Bank 2022 se realizará en Las Vegas. (Foto: WWE)

WWE Money in the Bank 2022: Cartelera

1) Bianca Belair (c) vs. Carmella por el Título Femenino de Raw

2) Ronda Rousey (c) vs. Natalya por el Título Femenino de SmackDown

3) The Usos (Jey Uso & Jimmy Uso) (c) vs. The Street Profits (Angelo Dawkins & Montez Ford) por el Título Indiscutible en Parejas de la WWE

4) Theory (c) vs. Bobby Lashley por el Título de los Estados Unidos.

5) Lacey Evans vs. Liv Morgan vs. Alexa Bliss vs. Raquel Rodríguez vs. Asuka vs. Shotzi vs. Becky Lynch en la Lucha Femenina por el Maletín

6) Seth ‘Freakin’ Rollins vs. Drew McIntyre vs. Sheamus vs. Omos vs. Sami Zayn vs. Riddle vs. Madcap Moss en la Lucha Masculina por el Maletín

