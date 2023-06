Este sábado 1 de julio se realizará el WWE Money in the Bank en el O2 Arena de Londres. Evento está programado para comenzar desde las 3:00 p.m. del Este de Estados Unidos (1:00 p.m. en CDMX, 2:00 p.m. en Perú y las 4:00 p.m. en Argentina). La transmisión se podrá ver a través de opciones de pago por visión o por medio de la plataforma de streaming Peacock. En México, los seguidores podrán sintonizar el evento en el canal de televisión Fox Sports Premium. Para aquellos fuera de los Estados Unidos, WWE Night of Champions estará disponible exclusivamente a través de la plataforma de transmisión WWE Network, brindando la oportunidad de disfrutar del evento en todo el mundo.

No te pierdas este sábado 1 de julio el evento WWE Money in the Bank 2023 | VIDEO: WWE

Cartelera del WWE Money in the Bank 2023

Ricochet vs. Shinsuke Nakamura vs. LA Knight vs. Santos Escobar vs. Butch vs. Damian Priest vs. Logan Paul, combate Money in the Bank masculino.

Zelina Vega vs. Becky Lynch vs. Zoey Stark vs. Bayley vs. Iyo Sky vs. Trish Stratus, combate Money in the Bank femenino.

Cody Rhodes vs. Dominik Mysterio

Seth Rollins (c) vs. Finn Balor, combate por el título mundial de peso pesado.

The Bloodline (Roman Reigns y Solo Sikoa) vs. The Usos (Jey Uso y Jimmy Uso)

Ronda Rousey y Shayna Baszler (c) vs. Liv Morgan y Raquel Rodriguez, combate por el título femenino en parejas de WWE.

Gunther (c) vs. Matt Riddle, combate por el título intercontinental.