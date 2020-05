El campeón Drew McIntyre y Bobby Lashley se van a enfrentar en Backlash 2020, evento que se celebrará el domingo 14 de junio. Y en el último Monday Night Raw comenzaron a ‘calentar’ lo que será ese combate por el título de la WWE. ¿Qué pasó?

Lashley y MVP formaron equipo en el reciente show rojo y lucharon contra The Street Profits (Angelo Dawkins y Montez Ford), actuales campeones en parejas de Raw. Sin embargo, al final de la contienda, el ‘Superman negro’ le aplicó la ‘llave maestra’ a Ford -la que usaba Chris Masters- y no lo quiso soltar.

Al ver esto, el árbitro no tuvo otra opción que descalificar a Lashley y darle la victoria a The Street Profits. A pesar de que la pelea ya había acabado, 'The All Mighty’ siguió aplicándole la llave a Ford y en ese momento sonó el tema de Drew McIntyre.

El ‘Psicópata escocés’ ingresó al cuadrilátero y se agarró a golpes con Bobby. Los luchadores de NXT, que estuvieron en el programa como parte del público, tuvieron que subir al ring para tratar de detenerlos.

Así terminó el Monday Night Raw. (Video: FOX Sports)