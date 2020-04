Aleister Black logró la ansiada clasificación a la lucha de escaleras de Money in the Bank 2020, tras derrotar por cuenta de tres a Austin Theory en Monday Night Raw. El joven de 22 años no soportó el ‘Black Mass’ (patada en la cara) del ‘Anti-héroe’ y quedó noqueado.

La contienda fue pareja, pero al final Black se llevó la victoria y aseguró que volverá un infierno el combate de escaleras, el cual se desarrollará en el edificio corporativo de la WWE, que está ubicado en la ciudad de Stamford, en Connecticut.

Y es que para este año las seis superestrellas que estarán en la lucha masculina de escaleras empezarán a pelear en el primer piso del edificio corporativo de la empresa. Luego, tendrán que subir a la cima para agarrar el maletín. Hasta el momento, solo Daniel Bryan ha clasificado a este combate.

El Raw de esta semana se está llevando a cabo en el Performance Center de Orlando, a puertas cerradas. La compañía no puede celebrar eventos con público, debido a las medidas estrictas que ha tomado el Estado de Florida para evitar la propagación del nuevo coronavirus.

