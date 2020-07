Ric Flair es una leyenda viviente de la lucha libre y ha dado tremendas peleas en el cuadrilátero. Sin embargo, acaba de revelar en una reciente entrevista con Wrestling Inc que no cree que haya tenido un buen combate en WrestleMania, el más grande evento de la WWE.

No obstante, para los fanáticos del ‘wrestling’, el ‘Nature Boy’ tuvo dos increíbles enfrentamientos en ‘La Vitrina de los Inmortales’: el primero ante Randy Savage por el título de la WWE en WrestleMania VIII y el segundo -cómo olvidarlo- su lucha de retiro frente a Shawn Michaels.

¿Y qué dijo sobre su pelea contra Randy Savage? “Creo que ese combate pudo haber sido realmente bueno, pero él estaba muy preocupado”, aseveró el miembro del Salón de la Fama de la WWE y 16 veces campeón mundial.

“Esa fue la última vez que él y Liz estuvieron juntos. Luego, se fueron por caminos separados. Estaban viviendo juntos en ese momento... y Randy estaba muy disgustado. Superamos el combate y estuvo bien, pero nunca quisiera ser recordado por esa lucha, de ninguna manera”, agregó.

Flair también tuvo palabras sobre su enfrentamiento contra el ‘Chico rompe corazones'. “Bueno, mi combate favorito sería contra Shawn Michaels, por supuesto. Pero, una vez más, no tenía confianza en mí mismo en ese ring, aunque él me lo puso muy fácil. Sin embargo, una vez más salí de ese cuadrilátero diciéndome a mí mismo: ‘¿Por qué no podría haber sido una lucha de 30 minutos? No tengo ningún dolor ni molestia'”, culminó el legendario peleador.

