Charlotte Flair es una de las superestrellas más importantes de la división femenina de la WWE. Aunque en estos momentos no posee un título, es una de las protagonistas del show rojo. Recientemente, su padre, Ric Flair, habló sobre el trabajo de su hija en una entrevista que le dio al podcast WINCLY de Wrestling Inc.

Lo primero que dijo el ‘Nature Boy’ es que los escritores deberían dejar de utilizar su nombre para las historia de Charlotte, ya que ella no necesita eso. “No me gusta cómo están manejando a Charlotte. Deberían dejarme fuera de la ecuación, porque ella me ha superado en talento”, declaró.

“Mi hija ha conseguido construir su propio camino con mucho esfuerzo. Por tener mi apellido, ha tenido que trabajar el doble y ser el doble de buena que el resto de sus compañeras. Le exigen ser la mejor”, agregó.

“De hecho, ella misma se exige. A veces, cuando le dan un día libre o no la programan para un show, me pregunta por qué la empresa ha decidido eso. Yo simplemente le dijo que aproveche el día de descanso. Así es ella, quiere ser la mejor en todo momento”, contó el 16 veces campeón mundial.

Ric Flair también tuvo palabras para Andrade, quien es la pareja de su hija. “Él puede hacer lo mismo que hace Rey Mysterio, solo que pesa más. Es un atleta increíble y luce fenomenal, aunque tenga esa cicatriz en su ceja. Yo le he dicho que cuando cuente cómo le ocurrió eso, diga que fue durante una pelea de cuchillos. Ese chico tiene un don”, concluyó.

