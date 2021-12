Aunque tuvo buenas relaciones con WWE, Ric Flair parece haber cambiado ese concepto de la empresa de Vince McMahon. El excampeón mundial ha tenido opiniones diferentes a la compañía a tal de punto de decir que no le gustaría volver a trabajar allí.

Su más recientes declaraciones han causado controversia tras referirse al incidente entre Seth Rollins y un fanático de WWE. La semana pasada, el ‘Visionario’ fue atacado por un espectador en medio de rampa.

Un hecho que Ric Flair decidió comentar en una entrevista con el podcast “Wooooo Nation UNCENSORED”. ‘The Nature Boy’ señaló que su hija Charlotte no se hubiese dejado derribar por el fanático y segundo, que él no hubiese declarado que el fan lo “aterrorizó”.

“A los chicos de segunda generación se les enseña a ser duros. Roman Reigns, The Usos, por eso soy tan fan de los chicos que han tenido que ser realmente duros para sobrevivir en la vida. Si has sido un atleta de verdad y has competido al máximo nivel, eres duro. Eres duro mentalmente. Eres duro físicamente. Estás perfeccionado y entrenado para serlo”; dijo Flair.

“Si eso mismo le hubiera pasado a Charlotte, hipotéticamente, no sé si ese tipo podría haber derribado a Ashley. Ella es dura. No crees que Tamina es dura, o Nia Jax, o, Nattie Neidhart, ¿estás bromeando? Ellas surgen en familias donde había que ser duras”, opinó Flair sobre varias superestrellas de WWE y las comparó con la situación de Rollins”, agregó.

Justamente, hace unos días, Rollins se sintió aterrorizado por la situación que vivió; por eso, no pudo actuar de manera veloz. Para Ric Flair esto fue un error de su parte, ya que como heel nunca debes admitir la derrota porque “la perspectiva de tu personaje ante el público queda en duda”.

“Si fuera Seth, y que todo el mundo debería aprender de esto, es que aunque los árbitros tuvieran al tipo, me habría tirado encima de él, aunque no llegara a entrar. Sé que tu respuesta va a ser, ‘bueno hay demandas y todo eso’, WWE habría cubierto la demanda. Pero, si eres un heel, nunca admites la derrota. Simplemente no lo haces ¿Crees que alguna vez he vencido a alguien? No, pero en la mente de la mayoría de la gente, no perdí porque seguí mintiendo sobre ello aunque fuera un trabajo. Nunca admites que te han dado una paliza, y mucho menos que estás horrorizado o aterrorizado”, finalizó..