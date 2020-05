Roman Reigns tenía que pelear en WrestleMania 36 contra Goldberg, pero días antes se retiró del combate debido a la pandemia del nuevo coronavirus. Desde entonces no aparece ni en Raw ni en SmackDown. Los rumores señalaban que se había apartado de la acción, porque, al haber sufrido de leucemia, era parte de la probación de riesgo (podía contraer la Covid-19). Sin embargo, en una reciente entrevista, el mismo luchador ha revelado cuál fue la razón de su alejamiento temporal.

“Muchas personas piensan que mi decisión de no estar presente en los shows se basó en mi salud y en la historia de mi lucha contra la leucemia. Pero he hablado con mis médicos y puedo decir que estoy bien. Mi sistema inmunológico es bueno. Los medicamentos que tomo para combatir la leucemia no atacan a mi sistema inmunológico”, explicó Roman al medio TMZ.

“Por delante mío está mi familia, mis hijos, mi legado. No importa lo que haga en este mundo, mis hijos serán los que lleven mi apellido hacia adelante. Así que tuve que tomar la decisión (de no participar en los programas) por ellos, para protegerlos, ya que son muy jóvenes", agregó.

"Quiero estar luchando, quiero volver al trabajo, quiero volver a la normalidad. Pero siento que tengo una obligación no solo con mi familia y conmigo mismo, sino que también con mi comunidad”, culminó Reigns, quien este domingo aparecerá en el estreno de The Last Ride, la serie que narra la carrera de The Undertaker. El primer capítulo -que se enfocará en el combate entre ‘Taker’ y Roman en WrestleMania 33- se emitirá después del Money in the Bank 2020 en WWE Network.

