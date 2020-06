Roman Reigns se encuentra alejado de los cuadriláteros. Optó por quedarse en su casa para evitar contagiarse de coronavirus y así cuidar a su familia. Recientemente, conversó con Kayla Braxton y habló sobre su regreso a la acción, así como de la pelea que protagonizarán Edge y Randy Orton en el próximo evento de WWE.

“Me gustaría estar en la empresa trabajando. He pasado los últimos diez años de mi vida allí, aprendiendo todos los días. Ha sido un viaje increíble. Pero en este momento, estoy tomando decisiones para proteger a mi familia. Y quiero que el universo de WWE recuerde que estoy muy agradecido con ellos. No puedo esperar a que todo regrese a la normalidad para poder entretenerlos todas las semanas”, declaró el ‘Perro Mayor’.

Y sobre el combate que tendrán ‘La Superestrella Categoría R’ y la Víbora en Backlash 2020, señaló: “Sí esta contienda es considera ‘El mejor combate de la lucha libre de todos los tiempos’ creo que Randy Orton está en mejor forma, es un competidor completo, preparado para cualquier tipo de lucha. Edge, por su parte, es alguien que está intentando demostrar que puede seguir peleando. Me encanta ver a Edge, pero creo que Orton tiene todo para ganar".

También tuvo algunas para The Undertaker, a quien venció en WrestleMania 33: ″Cuando me enfrenté a ‘Taker’ no era consciente sobre su estado de salud, pero podía sentir que empeoraba a medida que avanzaba el combate. Intenté seguir el ritmo pero no pude estar a la altura de sus mejores peleas. Aun así, lo felicito por ser un guerrero y salir todos los años, arriesgando su salud por los fanáticos. Eso demuestra el vínculo especial que los luchadores tenemos con ellos y que estamos dispuestos a todo para que se entretengan”.