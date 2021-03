Cada vez falta menos para WrestleMania 37 y, como ocurre en otras ediciones, la cartelera se va llenando. De momento, ya hay ocho combates programados; por eso, WWE ya decidió revelar en qué fechas se realizará cada pelea, si el 10 o 11 de abril.

El combate entre Roman Reigns y Edge por el título Universal se realizará en la segunda fecha, 11 de abril. Con ello se convertirá en el evento estelar de WrestleMania 37, que se realizará en el Raymond James Stadium de Tampa Bay en Florida.

Y aunque hay fuertes rumores de que la pelea se convierta en triple amenaza, incluyendo a Daniel Bryan, hasta ahora no hay nada confirmado. Eso sí, de agregarse un luchador más al combate titular no sufriría orden y seguiría siendo el evento principal de la última noche de WrestleMania 37.

Por otro lado, la jornada del 10 de abril tendrá como atractivo principal la lucha de Bobby Lashley contra Drew McIntyre por el título de WWE. Además, Bad Bunny hará su soñado debut ante The Miz, luego de que este lo retara en el RAW de este lunes.

WWE anunció las fechas de seis de los ocho combates que hasta la fecha han sido pactados para la ‘Vitrina de los Inmortales’. Los que aún faltan designar día son la lucha en parejas entre The New Day, campeones de RAW, y AJ Styles y Omos; y el duelo entre Shane McMahon y Braun Strowman.

WrestleMania 37: cartelera por fechas

Sábado 10 de abril

Bobby Lashley (c) vs. Drew McIntyre por el título de WWE

Sasha Banks (c) vs. Bianca Belair por el título femenino de SmackDown

Bad Bunny vs. The Miz

Domingo 11 de abril

Roman Reigns (c) vs. Edge por el título Universal

Asuka (c) vs. Rhea Ripley por el título femenino de RAW

“The Fiend” Bray Wyatt vs. Randy Orton

Por definir:

The New Day (Xavier Woods y Kofi Kingston) (c) vs. AJ Styles y Omos por los títulos en pareja de RAW

Shane McMahon vs. Braun Strowman

