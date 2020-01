El Royal Rumble 2020 está a la vuelta de la esquina. Se llevará a cabo este domingo 26 en el Minute Maid Park de Houston, en Texas. Y uno de los nombres que más suena para un regreso sorpresa es el de Edge. Sin embargo, ¿está en condiciones de retornar?

El mismo luchador ha respondido esta pregunta en una entrevista con el medio Live on 4 Legs. “La verdad es que es algo muy gracioso. No tengo ni idea de dónde han salido los rumores de que he estado en Pittsburgh -lugar donde ve al doctor Joseph Maroon, el médico de cabecera de WWE-, de que he recibido el alta médica o de que he firmado un nuevo contrato”, señaló la Superestrella Categoría R.

“La última vez que pisé Pittsburgh fue en 2013. Aquella vez me sometí a una cirugía de fusión en la muñeca. No sé de dónde han salido estos comentarios. Me encantaría ir a Pittsburgh para ver un concierto de Pearl Jam, por supuesto, pero no he tenido la suerte de hacerlo”, agregó.

Edge también aclaró que no ha firmado un contrato con WWE. “Creo que yo sería el primero en saberlo. He recibido un tsunami de mensajes diciendo: ‘¡Vas a regresar, has firmado un nuevo contrato!’. Y no, no lo he hecho”.

A pesar de esto, el portal WrestleZone ya había informado que Edge sería uno de los 30 luchadores que formen parte de la Batalla Real. ¿Será que el luchador está desviando la atención para que todo sea sorpresa o es que en realidad no estará? Lo sabremos este domingo.

