La WWE anunció la mañana del miércoles que Sami Zayn ya no era campeón intercontinental. La empresa le había quitado el título porque, según el comunicado oficial, se encontraba “incapaz de defender su corona”. No mencionaron la razón exacta de su ausencia: si se traba de alguna lesión, alguna suspensión u otro motivo, pero los rumores apuntan a que el luchador decidió no participar en los shows para evitar contagiarse del nuevo coronavirus.

Ante esta decisión, Sami no se quedó callado, y usó su cuenta de Twitter para pronunciarse. “No estoy de acuerdo y no me importa lo que digan, todavía estoy invicto y por ello sigo siendo el campeón intercontinental”, escribió el peleador. Sin embargo, en ese tuit no acabó todo. El ‘Genérico’ todavía tenía más que decir.

Este viernes, en SmackDown, iniciará un torneo para conocer al nuevo dueño del título vacante. Por eso, la cuenta WWE on FOX quiso interactuar con sus seguidores y tuiteó: “Y el próximo campeón debe ser..." (dejando un espacio para que los usuarios nombren a su superestrella favorita). Esto no le gustó para nada a Sami, quien inmediatamente contestó: “Deberían avergonzarse (por estas haciendo este tipo de publicaciones)”. Sin duda, sigue enfadado y es probable que siga mandado mensajes a WWE.

El ‘Genérico’ ganó su cinturón intercontinental en Elimination Chamber 2020. En aquel evento, formó equipo con Cesaro y Shinsuke Nakamura, y se enfrentaron contra Braun Strowman en un '3-on-1 Handicap Match’. Zayn se quedó con el campeonato, ya que fue él quien cubrió al 'Gigante entre hombres’. Luego, retuvo su trofeo en WrestleMania 36 al derrotar a Daniel Bryan. En total, su reinado duró 65 días.

Era la primera vez que Sami poseía un título de las marcas principales de WWE. Solo había tenido en sus manos el máximo cinturón de NXT, cuando la marca era considerada de desarrollo.

