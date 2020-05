Desgarrador desenlace. La desaparición de Shad Gaspard, ex figura de WWE, terminó ya que de acuerdo a los reportes de TMZ, el ex luchador falleció. El sitio web de espectáculos estadounidense reporta este miércoles que hallaron el cuerpo sin vida que coincide con las características del ex personaje de Cryme Tyme.

El Departamento de Bomberos de Los Angeles dio una conferencia de prensa por la mañana e indicó que el cuerpo coincide con la descripción de Shad Gaspard, a quien identificaron como “un hombre de tez morena de 6′6” de más de 240 libras".

El cuerpo de Gaspard fue visto por primera vez en la playa por un ciudadano que llamó a la policía alrededor de la 1:30 a.m. del miércoles, según reporta TMZ y el portal Lucha Libre Online. Según ambos medios, la policía se acercó al lugar y recuperaron el cadáver cerca del muelle de Venice Beach.

Q.E.P.D., Shad Gaspard

El último domingo, Gaspard se encontraba nadando con su hijo de 10 años, cuando fueron atrapados por una fuerte ola, en California. El menor fue rescatado por los socorristas, al igual que otras personas, que también fueron afectadas. Shad no pudo salvarse a tiempo debido a que lanzó a su hijo hacia los rescatistas.

Minutos después, las autoridades de Los Ángeles enviaron un helicóptero, así como buzos del Departamento de Bomberos, para ayudar a la búsqueda de Shad Gaspard, aunque esta no tuvo éxito en la jornada dominical. Horas después, anunciaron que dejaron de buscar debido a las complicaciones climáticas. Descansa en paz.

