Bobby Roode la pasó muy mal en el Friday Night SmackDown de Birminghan, pues no solo perdió ante Roman Reigns, también sufrió toda la furia del ‘Perro mayor’, quien le dio una paliza que nunca va a olvidar. De eso no hay duda.

Roman retó a una pelea a ‘The King’ Baron Corbin, pero este no aceptó y mando en su lugar a Roode. Durante el combate, Dolph Ziggler y el ‘Lobo solitario’ ayudaron a Bobby, pero no fue suficiente, pues el exmiembro de The Shield se llevó la victoria.

Tras la contienda, Ziggler y Corbin atacaron a Reigns, pero este logró deshacerse de ambos. Segundos después, el ‘Glorioso’ golpeó a Roman con la vara del rey y lo iba a volver a hacer, pero no tuvo éxito, ya que el ‘Perro mayor’ le metió un ‘puño del superhombre’.

Luego, Roman le aplicó una lanza tan fuerte que rompieron una de las vallas de protección. Y para rematar, le lanzó varios objetos: entre ellos la mesa de los comentaristas. Corbin, en lugar de ayudar a su compañero, solo estaba viendo de lejos lo que pasaba.

Así Roman Reigns masacró a Bobby Roode. (Foto: WWE)

