En la última edición del Friday Night SmackDown, que se celebró en Wisconsin, The Revival, grupo conformado por Dash Wilder y Scott Dawson, pudieron llevarse una victoria al derrotar por cuenta de tres a Mustafa Ali y Shorty G.

¿Y cómo fue que ganaron? Pues Ali se lanzó desde la segunda cuerda con la intención de tirarse sobre Dash. Pero Dawson llegó en el momento adecuado para que junto a su compañero le aplicarán a su rival su técnica especial.

Esta victoria de The Revival es importante, pues llegarán con la moral en alto a TLC, evento en donde se enfrentarán a The New Day (Big E y Kofi Kingston). Los títulos en parejas de estos últimos estarán en juego.

El TLC 2019 es un evento que se realizará en el Target Center de Minneapolis, en Minnesota y en el que habrán sillas, mesas y escaleras. Hasta el momento, la empresa de los McMahon ha confirmado siete peleas.

Así fue la victoria de The Revival. (Foto y video: FOX Sports 3)

►¡Todos listos para el UFC 245! Kamaru Usman y Colby Covington tuvieron careo previo a su pelea por el título wélter [VIDEO]

►¿Será que aparecerá? Ronda Rousey es la favorita para ganar la batalla real femenina en Royal Rumble 2019

►No al acoso en internet: Lana denuncia que está recibiendo amenazas de muerte en redes sociales

►¡Por el título inaugural de peso wélter! Peruano Jaime Córdoba peleará este sábado contra el brasileño ‘Pezzao’ Andrade en la estelar del ICC 7