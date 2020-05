En el combate estelar del último Friday Night SmackDown, Otis, ganador de la lucha de escaleras de Money in the Bank 2020, y el campeón universal Braun Strowman lograron derrotar a The Miz y John Morrison.

El triunfo llegó luego de que el ‘Gigante entre hombres’ cargara a Morrison y lo estrellará brutalmente contra la lona. Cuenta de tres y victoria para Otis y Braun. Segundos antes, John había intentado de todo para vencer al campeón universal, pero no tuvo éxito.

Tras el triunfo, salió Mandy Rose para celebrar junto a los ganadores. En ese momento, parecía que Otis iba a atacar a un distraído Strowman y que iba a canjear su maletín. Sin embargo, Braun se dio cuenta y volteó. Otis tuvo que decir que todo era una broma y chocaron puños.

El SmackDown de esta semana se llevó a cabo en el Performance Center de Orlando, en Florida, a puertas cerradas. La WWE no puede celebrar eventos con público, debido a las medidas que ha tomado el estado de Florida para evitar la propagación del nuevo coronavirus.

TE PUEDE INTERESAR