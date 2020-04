Kofi Kingston y Big E (The New Day) se convirtieron en los nuevos campeones en parejas del show azul, luego de que el segundo venciera a Jey Uso y a The Miz en la última edición de Friday Night SmackDown.

Generalmente, en las peleas por los títulos en parejas se enfrentan equipos, pero para esta ocasión la WWE hizo que cada dupla este representada por un luchador. Jey en nombre de The Usos, Big E en nombre The New Day, y The Miz en nombre del binomio que forma junto a su amigo John Morrison.

En WrestleMania 36, ya había ocurrido esto. Solo que aquella vez Morrison logró derrotar a Kofi Kingston y a Jimmy Uso, y retuvo los títulos. Sin embargo, The Miz no tuvo éxito en el último show y perdió los cinturones tras recibir un ‘Big Ending’ por parte de Big E.

Después de la contienda, Kofi Kingston y Xavier Woods aparecieron por videollamada y celebraron con su compañero. ¿Habrá revancha? ¿Qué dirá John Morrison? Lo sabremos la siguiente semana en el próximo show azul. Sin duda, habrá repercusiones.

El SmackDown de esta semana se llevó a cabo en el Performance Center de Orlando, a puertas cerradas, debido a que en Florida se han prohibido las reuniones masivas para frenar la propagación del nuevo coronavirus.

