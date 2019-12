Sonya Deville pertenece a la marca SmackDown, pero también forma parte del programa Total Divas. Recientemente, fue entrevistada por FOX News para promocionar el show azul que se transmite por ese canal y allí habló sobre su trabajo en la empresa de los McMahon.

“En WWE, me siento apreciada y, sobre todo, respetada. Siento que los fanáticos quieren ver más de mí, pues aún no han visto todo lo que yo puedo hacer en un cuadrilátero. Dentro del vestuario, (los luchadores) me respetan al igual que yo a ellos. Somos una gran familia”, declaró Deville, quien es parte de la comunidad LGBT.

La luchadora también hizo una diferencia entre formar parte de SmackDown y de Total Divas: “Ser Sonya Deville en la marca azul es ser dura y ruda. Los fans no suelen ver mi lado vulnerable, mientras que en Total Divas sí puedo mostrar mi vulnerabilidad".

"En Total Divas -agrega-, los televidentes pueden ver cómo se desarrolla mi relación con mi novia y mi relación con las otras chicas del elenco. Definitivamente, obtienes una mirada más profunda sobre quién es Sonya como persona. Es genial porque me gusta que los fanáticos puedan ver todos mis lados”.

