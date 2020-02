Este año, el camino a WrestleMania 36 tendrá una parada en Medio Oriente. Y es que la WWE ha decidido realizar un evento más en Arabia Saudita que hasta el momento cuenta con siete peleas en la cartelera principal; en cinco habrá títulos en juego.

Se trata del Super ShowDown 2020, que se llevará a cabo este jueves 27 de marzo en el Mohammed Abdu Arena del Boulevard de Riad. La transmisión para toda América Latina estará a cargo de FOX Action desde las 11:00 am (hora peruana).

El combate que más está llamando la atención es el que protagonizarán el campeón ‘The Fiend’ Bray Wyatt y Goldberg. Será por el cinturón universal, que actualmente está en manos del demonio. Esta contienda podría acabar con la racha invicta que posee ‘The Fiend’.

Brock Lesnar, por su parte, deberá imponerse a Ricochet en este pay-per-view, para poder enfrentar a Drew McIntyre en ‘La Vitrina de los Inmortales’.

WWE Super ShowDown: horarios

Perú 11:00 a.m.

Ecuador 11:00 a.m.

Colombia 11:00 a.m.

México 11:00 a.m.

Bolivia 12:00 p.m.

Paraguay 12:00 p.m.

Chile 12:00 p.m.

Venezuela 12:00 p.m.

Argentina 1:00 p.m.

Uruguay 1:00 p.m.

Brasil 1:00 p.m.

Una rivalidad que se ha ido construyendo a lo largo de los últimos meses en SmackDown es la de Roman Reigns y el ‘Rey’ Corbin. Incluso, ambos, para humillarse, se han dado de comer alimento para perro. Finalmente, en este pay-per-view podrán saldar cuentas, y lo harán en un Steel Cage Match.

Además, las mujeres de la WWE volverán a luchar en Arabia Saudita. El año pasado, Natalya y Lacey Evans fueron las primeras en hacerlo. Ahora Bayley y Naomi serán las encargadas de demostrar todo lo que pueden dar. El título de la exchica de los abrazos estará en juego.

Este será el tercer evento bajo el nombre Super ShowDown que se celebra en territorio saudí y el quinto en general. Se realizarán muchos más pues el Imperio McMahon ha firmado con las autoridades saudíes un acuerdo para realizar eventos por diez años en ese país.

Cartelera

- The New Day (Big E y Kofi Kingston) (c) vs. The Miz y John Morrison por los títulos en parejas de SmackDown

- Brock Lesnar (c) vs. Ricochet por el título de la WWE

- Roman Reigns vs. el 'Rey’ Corbin en un Steel Cage Match

- “The Fiend” Bray Wyatt (c) vs. Goldberg por el título universal

- AJ Styles vs. Andrade vs. Bobby Lashley vs. Erick Rowan vs. R-Truth vs. Rey Mysterio en un Gauntlet match por el Tuwaiq Trophy

- Bayley (c) vs. Naomi por el título femenino de SmackDown

- Seth Rollins y Murphy (c) vs. The Street Profits (Angelo Dawkins y Montez Ford) por los títulos en parejas de Raw.

