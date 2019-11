La guerra entre NXT, Raw y SmackDown ya comenzó en Survivor Series 2019. Robert Roode y Dolph Ziggler le dieron el primer punto al show azul tras ganar el ‘Inter-Brand Tag Team Battle Royal Match’. Luego, Lio Rush retuvo su título de peso crucero tras vencer a Kalisto y a Akira Tozawa, y sumó un punto para el show amarillo.

El programa rojo no se podía quedar atrás y emparejaron la situación gracias a los campeones en parejas The Viking Raiders. Y es que Erick e Ivar se impusieron a los campeones en parejas de SmackDown The New Day (Big E y Kofi Kingston) y a los campeones en parejas de NXT The Undisputed Era (Kyle O’Reilly y Bobby Fish).

De esta manera, demostraron que son la mejor dupla del momento en la WWE. Para ganar, The Viking Raiders tuvieron que lanzar a Kyle O’Reilly sobre Bobby Fish. Segundos después, Ivar le hizo la cuenta de tres a éste último. Esto ocurrió en el Kick-Off.

WWE: The Viking Raiders - Survivor Series 2019

Este Survivor Series 2019, que se celebra en el Allstate Arena de Rosemont, en Illinois, es el primero en la historia que cuenta con luchadores de NXT, además de las superestrellas de Raw y SmackDown. Cabe mencionar que la cartelera tiene un total de diez combates.

