La última vez que Bray Wyatt apareció en televisión fue en Money in the Bank 2020. Aquella vez perdió la oportunidad de ganar el título universal al caer ante Braun Strowman. Fue un combate en el que ‘The Fiend’ no hizo acto de presencia. Los fanáticos esperaban que, en las siguientes semanas, Wyatt regrese con su personaje de demonio para una revancha, pero esto no ocurrió.

Desde esa derrota, Bray desapareció de los programas semanales y el principal motivo habría sido el nacimiento de su hija. ¿Esto quiere decir que ya perdió toda posibilidad de convertirse en campeón? Aparentemente no. Y es que, según medios especializados, la WWE aún quiere que Wyatt se enfrenta a Strowman por el título universal.

¿Y cuando se realizaría este combate? Todo apunta a que podría llevarse a cabo en SummerSlam 2020, evento que se celebrará el 23 de agosto. Y esta vez Bray sí usaría su personaje de ‘The Fiend’. No se descarta que aparezca antes para otra rivalidad en Extreme Rules.

De acuerdo a los últimos informes, el plan original para Wyatt era que venciera a Strowman en Money in the Bank. Luego, defendería su campeonato hasta que Roman Reigns pudiera aparecer. Pero el nacimiento de la hija del ‘Devorador de mundos’ -además de la desconocida fecha de retorno del ‘Perro mayor’- habría hecho que todo esto se cancele.