Solo una lucha pudo hacer que Shawn Michaels, retirado desde el 2010, vuelva a pelear en un cuadrilátero. Se trata del combate que protagonizaron D-Generation X (Triple H y Michaels) junto a 'The Brothers of Destruction’ (The Undertaker y Kane) en el evento Crown Jewel 2018. Sin embargo, la contienda no salió como se esperaba.

‘Taker’ ha revelado más detalles sobre este enfrentamiento por equipos en el capítulo 3 de su serie The Last Ride. "Me quedé impresionado por la decisión de Shawn”, aseguró el Enterrador. Y es que, desde su retiro, el ‘Chico rompe corazones’ siempre se había negado a volver a luchar. Pero, tras ocho años de inactividad, decidió regresar.

“Solo iba a ser una noche de diversión, con algunas superpatadas, con algún salto con el codo. Pensé que todo iba a salir bien, que no habría problemas”, señaló el ‘Enterrador’. Pero no fue así. Según contó el ‘Hombre muerto’, Triple H se lesionó la espalda durante la contienda: “Shawn me miró con una cara de espanto y me preguntó: ‘¿Te quedas conmigo?'”.

Además, las mascará de Kane se salió accidentalmente y la situación no parecían mejorar. “Todo fue un desastre”, aseveró ‘Taker’. “Sentí mucha responsabilidad por todo lo que pasó, porque físicamente estaba bien, pero mi mente no estaba allí”, agregó.

Al final, Triple H y Michaels se llevaron la victoria. Y el público árabe, a pesar de todo, quedó satisfecho.