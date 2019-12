[VER EN VIVO, VÍA FOX Action] WWE TLC 2019 EN VIVO | HOY | EN DIRECTO | ONLINE: sigue las incidencias y resultados del último evento del año en el Target Center desde Minneapolis, Minnesota. TLC 2019 se realizará esta noche a partir de las 7:00 p.m. (horario peruano). La transmisión estará a cargo de FOX Action y WWE Network.

La empresa de lucha libre de entretenimiento ofrecerá una cartelera interesante con combates que tendrá estipulaciones especiales. Además, algunos de los cinturones de la compañía estarán en juego.

Bray Wyatt desarrolló una rivalidad con Daniel Bryan en los episodios recientes de SmackDown. Sin embargo, el retador perdió esa oportunidad y, sorpresivamente, The Miz luchará por el Campeonato Universal.

En una lucha con meses, sillas y escalera, Becky Lynch y Charlotte Flair harán frente a la monarcas en parejas de Raw: Las Guerrera Kabuki, equipo conformado por las japoneses Asuka y Kairi Sane.

El combate entre Roman Reings y el Rey Corbin también tendrá las mismas reglas. El ‘Perro Mayor’ ha sido provocados en las ediciones pasada de la ‘marca azul’ cuando fue agredido por el ‘Lobo Solitario’ y Dolph Ziggler.

Rusev tendrá la oportunidad de ajustar cuentas con Bobby Lashley en un combate donde está permitido el uso de mesas. El ‘Ogro’ tiene entre ceja y ceja a su adversario, pues mantiene un romance con Lana, la esposa del búlgaro.

The New Day y The Revival disputarán los cinturones en pareja de SmackDown. Mientras que los campeones de Raw, The Viking Raiders, proponen un reto abierto para la velada.

WWE TLC 2019: cartelera del evento

Roman Reigns vs. King Corbin en una pelea con sillas, mesas y escaleras

The New Day (Kofi Kingston y Big E) (c) vs. The Revival (Scott Dawson y Dash Wilder) por los títulos en parejas de SmackDown

Bray Wyatt vs. The Miz por el Campeonato Universal de WWE

Aleister Black vs. Buddy Murphy

The Kabuki Warriors (Asuka y Kairi Sane) (c) vs. Becky Lynch y Charlotte Flair en una pelea con sillas, mesas y escaleras por los títulos en parejas de la WWE

Rusev vs. Bobby Lashley (con Lana) en una pelea de mesas

The Viking Raiders, campeones en pareja de RAW, lanzarán un reto abierto

WWE TLC 2019: horarios del evento

México 6:00 p.m.

Perú 7:00 p.m.

Ecuador 7:00 p.m.

Colombia 7:00 p.m.

Bolivia 8:00 p.m.

Venezuela 8:00 p.m.

Argentina 9:00 p.m.

Chile 9:00 p.m.

Paraguay 9:00 p.m.

Uruguay 9:00 p.m.

Brasil 9:00 p.m.

España 1:00 a.m. (16 de diciembre)

