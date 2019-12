Uno de los luchadores que ha ayudado a que NXT sea un show de primer nivel es Tommaso Ciampa, de eso no hay duda. Recientemente, fue entrevistado por Lilian García en el podcast Chasing Glory. Allí habló sobre el calendario del show amarillo y lo comparó con los de RAW y SmackDown.

“Me sometí a una cirugía de cuello y no soy estúpido. Entiendo que ya no podré luchar por bastante tiempo. Mi cuerpo, además, ya está gastado, pues he tenido bastantes caídas. A esto le sumó que tengo un pequeño en casa. Estoy bien con mi calendario de NXT", declaró Ciampa.

“He llegado a comparar entre pasar más de 200 días al año en la carretera con Raw y SmackDown o tener entre 30 y 50 combates en NXT, estos últimos puedo manejar. Me pregunto también si puedo aguantar cuatro años a ese ritmo en Raw y SmackDown”, agregó.

Y segundos después concluyó: “Luego de pensarlo, he llegado a decirles que si tengo que ir a Raw o SmackDown, me tendrían que retirar. Y me podría convertir en productor o entrenador. Pero de ninguna manera voy a asumir esa carga (la de trabajar en los shows principales de la WWE)”.

►¡No aguanta pulgas! Draymond Green le mandó su ‘chiquita’ a fanático de los Warriors que se burló del mal momento del equipo

►¡A darlo todo! Humberto Bandenay peleará por premio de 100 mil dólares este 20 de diciembre en evento de Combate Américas en Lima

►WWE Raw EN VIVO: sigue todas las incidencias de este programa rojo con Becky Lych y Seth Rollins desde Nashville EN DIRECTO

►Warriors vs. Hawks EN VIVO vía NBA League Pass: sigue este partido con Draymond Green desde el Phillips Arena de Atlanta