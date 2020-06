Keith Lee es uno de los protagonista de NXT y actualmente es el campeón de América del Norte. Se lució también en el Royal Rumble 2020. Sin duda, está en un gran momento de su carrera. Pero, ¿todo lo que ha mostrado desde que llegó a WWE le alcanza para ser campeón mundial? Triple H ha respondido esta pregunta en una reciente entrevista.

“Si tú me dices que quieres ver a Keith Lee como campeón mundial y me pides mi opinión al respecto, ¿sabes qué te voy a responder? ¡Por supuesto!”, declaró el ‘Juego’ en una conversación con el diario británico Metro. “No me sorprendería que consiga algún título mundial. Keith tiene todas las herramientas necesarias. Es un chico divertido y sabe crear momentos memorables. Sus combates son de primer nivel", agregó.

“A veces, cuando llegan nuevos talentos al Performance Center, tienen ideas preconcebidas e intentan adaptarse a un molde diferente de lo que solían hacer. Y eso no es lo que pedimos. Hay gente que tarda en encontrar su lugar. Pero Keith se sintió muy cómodo aquí", prolongó Hunter.

Y, segundos después, llenó de elogios al campeón norteamericano de NXT: “Es un gran luchador, un gran ser humano y un líder. Trabaja muy duro, es humilde y siempre rinde al máximo. Es todo lo que buscarías en una persona. Es todo un profesional”, concluyó.