Lo que parecía una simple conferencia de prensa sobre los posibles regreso de Edge y Paige al ring de WWE, terminó de mala forma para Triple H. Y es que el ‘Juego’ realizó una broma de mal gusto sobre la británica.

Luego de elogiar a ambas figuras, Triple Ha lanzó una broma que no fue bien recibida por la inglesa ni por varias luchadoras de WWE. "¿Quién no quiere que regresen? Soy fanático como todos los demás, y sí, me encantaría verlos subir al ring y competir”, dijo en un principio.

Sin embargo, su desatinado comentario llegó después. “Más importante que eso (sus regresos), me gustaría verlos con vidas largas y saludables. Ya saben Edge tiene hijos; Paige, tal vez. Probablemente, tenga algunos hijos que no conoce”, sostuvo Triple H, haciendo alusión al escándalo sexual en el que estuvo envuelta la británica.

Triple H y la desatinada broma que hizo sobre el pasado de Paige. (Video: WWE)

Tras ello, las redes sociales se inundaron de comentarios, en especial de la reacción de Paige. “Incluso mi jefe bromea sobre mí. No es de extrañar que ustedes también lo hagan”, lanzó.

De inmediato, Triple H, mediante su cuenta de Twitter, tuvo que pedir disculpas ante el desatinado comentario. “Me acerqué a Paige para disculparme. Hice una broma terrible y lamento si la ofendió a ella o a alguien más”, sostuvo.

