YouTube VIRAL. Floyd Mayweather sorprendió a muchos cuando anunció que debutaría en la UFC , pero hubo algunos que no le creyeron. Es por ello que el excampeón boxeo decidió grabar un video de su preparación.



En el canal oficial de YouTube, Floyd Mayweather reveló cómo va su entrenamiento y las posibilidades de llegar a la UFC lo antes posible.



"Ya empecé a entrenar, pero no en la parte física, sino para endurecer. Es raro pelear con el pie al descubierto, pero solo tengo que acostumbrarme. Creo que tengo 50% de posibilidades de debutar en la UFC este año", señaló 'Money' en el video de YouTube.



Quien lo está ayudando es Tyron Woodley. Tendrá especial énfasis en las patadas puesto que el campeón de peso wélter de la UFC es especialista en ello.



Floyd Mayweather aún no ha anunciado a quién quisiera enfrentar. Conor McGregor es un nombre que suena mucho, pero sus compromisos fuera de la UFC podría interferir en las negociaciones.