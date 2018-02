YouTube VIRAL. Anne Veriato nació como hombre, pero jamás se sintió identificada. Es por ello que decidió hacer su transición, pero no por ello abandonaría su sueño de ser una peleadora de MMA.



La brasileña de 21 años debutará en la jaula el próximo 10 de marzo en Mr. Cage 34 en Manaus, Brasil. Y lo hará ante un peleador hombre.



La joven entrena desde que era pequeña y siempre ha enfrentado a hombres, peleas por las que ha ganado varias medallas en jiu-jitsu. Pero luego quiso incursionar en las MMA.



A pesar de ahora ser una mujer transexual, no se siente cómoda peleando contra otras de su categoría. "Siempre he enfrentado a hombres y les he ganado. Jamás se me pasó por la cabeza pelear contra mujeres, porque creo que soy demasiado buena. Creo que no sería justo", señaló Veriato.

MMA Así luce Anne Veriato como peleadora de MMA. (Difusión)