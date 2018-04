YouTube VIRAL. Max Holloway no la ha estado pasando nada bien. El campeón de peso pluma UFC se vio forzado a retirarse de una pelea titular para cuidar su salud hace un par de semanas, y ahora fue atacado por un perro militar.



Max Holloway fue parte de una comitiva de deportistas que visitó una base militar en Corea del Sur. Fue ahí cuando conocieron a los canes y el hawaiano se ofreció a ser el señuelo.



Vestido con un traje especial para cuidar su bienestar, el peleador de UFC fue tacleado por un perro. A pesar de su entrenamiento en las MMA, Max Holloway sufrió para sacárselo de encima. Esto se hizo evidente en el video de YouTube.



No salió herido, por lo que no peligran sus planes para defender el título de UFC. Enfrentará a Brian Ortega en el UFC 226, el próximo 7 de julio. Será su segunda pelea como campeón.