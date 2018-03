YouTube VIRAL. Uno de los terrores más comunes entre los boxeadores es cruzar el límite y hacerle más daño del debido a un rival. Aquellos que han pasado por ello han asegurado que es un pensamiento que los atormenta de por vida. Sin embargo, hay un campeón mundial que sueña con hacer eso.



Se trata de Deontay Wilder, el rey de la división de los pesos pesados del CMB. Las polémicas declaraciones del estadounidense se han hecho virales en YouTube.



"Quiero a un cuerpo en mi récord. En serio quiero uno. No me sentiría mal porque en el ring soy otra persona. Siento que no me puedo retirar si no lo hago", señaló 'The Bronze Bombe'.



Deontay Wilder tiene hasta el momento un impresionante récord de 40-0. Su más reciente pelea fue a principios de marzo, cuando noqueó a Luis Ortiz en su sexta defensa del título.