YouTube VIRAL. La euforia luego de ganar un enfrentamiento es esperable en cualquier peleador, pero cuando este lo hace faltando el respeto de su rival, es repudiado por todos. Es por ello que este representante de las MMA fue descalificado por los jueces.



El hecho ocurrió el viernes pasado, en el LFA 36, en California. Drew Chatman fue el ganador de la pelea ante Irvins Ayala, pero fueron sus acciones luego de la victoria que lo llevaron a ser criticado por sus compañeros de MMA.



El moreno consiguió noquear a su rival, quien no pudo levantarse de la lona tras la seguidilla de golpes en el primer round. Como se ve en el video de YouTube, esto fue aprovechado por Chatman, quien se paró encima de su espalda y se impulsó para hacer un mortal hacia adelante.



Esto enojó a los jueces, quienes no dudaron en descalificarlo. Esta 'celebración' pudo hacer afectado seriamente la salud de Ayala, cuya espalda estuvo expuesta a cualquier lesión.



"Normalmente, celebro mis peleas. Siempre hago mortales, pero esta vez no pensé: solo lo hice. Fue inconsciente y me arrepiento de ello", señaló el peleador de MMA.