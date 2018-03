YouTube VIRAL. Anne Veriato solía tener una exitosa carrera en jiu-jitsu, pero decidió cambiar su vida en el 2008: entrar al mundo de las MMA y hacer la transición para convertirse en una mujer. Y es por este cambio que hizo historia el pasado sábado, en Brasil.



Veriato tuvo su primera pelea como profesional en Mr. Cage 34, en Manaos. Su rival fue Railson Paixao y consiguió ganar el encuentro por decisión unánime.



La peleadora de MMA aseguró su victoria con sumisiones y trabajo en el piso. Incluso consiguió efectuar un par de armbars, pero Paixao logró zafar. Finalmente, obtuvo los puntos necesarios para ganar.



Así, Anne Veriato se convirtió en la primera mujer transexual en convertirse en profesional. Esto ha hecho que se vuelva muy popular en YouTube, donde están colgados videos de sus entrenamientos.



A pesar de que la brasileña hizo la transición, no quiere competir contra otras peleadoras. "No me parece justo. Soy buena en lo que hago y siempre he vencido a hombres, ahora no será diferente", señaló.