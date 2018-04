YouTube VIRAL. A parte de la técnica, un peleador de MMA necesita tener bastante físico para aguantar un enfrentamiento de hasta cinco minutos. Sin embargo, uno no siguió con este consejo y lo pagó muy caro en la jaula.



Se trata del sudafricano Matunga Djikasa, quien tuvo un polémico debut como profesional en las MMA. Así como se ve en el video de YouTube, en el segundo round, el peleador se rindió y dejó de pelear.



'HHH Power' estaba claramente cansado y decidió bajar los brazos y no atacar a su rival. Esto enojó a Juan Bezuidenhout, quien no dudó en enseñarle una lección.



Este no paró con los golpes, hasta que finalmente lo sometió con un 'armbar'. Fue su primera victoria en su récord como peleador de MMA.