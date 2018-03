YouTube VIRAL. Si alguien creyó ese viejo dicho de "Las niñas no saben pelear", se llevará una gran sorpresa después de conocer a Kira Makogonenko. Con solo nueve años, es una sensación en redes sociales por su gran habilidad con el boxeo.



La joven ucraniana se ha hecho viral en YouTube con su estilo de entrenamiento. Ella se venda los ojos y logra esquivar golpes que le propina su entrenador, quien también es su padre, llamado Artem.



Su gran destreza le ha servido para intimidar a niños mayores que ella, contra quienes pelea. En total, tiene un récord como boxeadora amateur de 20-0.



Sin embargo, esto le dificulta seguir con su carrera. "Es difícil conseguirle un rival porque los niños no quieren perder ante una chica", señala Artem.



Con entrenamientos de cinco horas diarias, cinco días a la semana, Kira se ha convertido en sensación en YouTube. Sus videos son compartidos miles de veces en redes sociales.



Su meta es llegar a los Juegos Olímpicos. Pero no solo a participar, pues quiere ganar la medalla de oro en tres citas diferentes.