YouTube VIRAL. Los luchadores de la WWE no fueron ajenos al Día de las Bromas en los Estados Unidos. Paige fue uno de ellos y su ingenio se centró en su equipo, Abolution.



La WWE publicó el video en su cuenta de YouTube, donde se ve desde el planeamiento de la cruel broma que ingenió Paige. Esta fue creada en un evento en vivo de la compañía.



Lo que la inglesa hizo fue engañar a sus compañeras al decirles que había perdido el vuelo y no sería capaz de acompañarlas. Esto generó disturbios en el camerino, pero a Mandy Rose y Sonya Deville no les quedó de otra que seguir con el show.



Sin embargo, todo se trataba de una broma. Cuando las luchadoras estaban por ingresar al ring, Paige apareció de sorpresa y los fanáticos de la WWE lo agredecieron.



Tal como se ve en el video de YouTube, las exluchadoras de NXT no pudieron ocultar la impresión del momento. Una lección para que aprendan la importancia de Paige en el equipo.