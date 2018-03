YouTube VIRAL. The Undertaker se convirtió en leyenda gracias a WrestleMania. Solía ser el luchador con la mejor racha en la historia, pero todo terminó cuando llegó Brock Lesnar. A cuatro años de este suceso, te presentamos imágenes inéditas de la pelea de la WWE.



En el 2014, The Undertaker ostentaba un récord de 21-0 en peleas en WrestleMania. Brock Lesnar había jurado que le quitaría el invicto, pero nadie consideró que en serio lo haría.



En una edición especial en el canal de YouTube de la WWE se ve otro lado de este enfrentamiento. A pesar del asombro de sus seguidores, The Undertaker fue el más afectado de todos.



Desde entonces, The Undertaker volvió a tener una derrota en WresteMania. Fue el año pasado, ante Roman Reigns, y desde entonces no ha vuelto pisar el ring.



Se especula volvería a pasar en la edición 34. John Cena lo ha retado, pero hasta el momento se ha pronunciado ¿Qué tendrá tramado la WWE?